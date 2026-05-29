На Урале отменили режим ракетной опасности

Режим «Ракетная опасность», который впервые был введен на территории всего Уральского федерального округа, отменили. Об этом сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Артем Жога в своем канале в «Максе» .

«Отбой ракетной опасности на территории всех регионов Уральского федерального округа», — написал он.

До этого жителей всего Уральского федерального округа впервые предупредили о ракетной опасности. Как отмечал Жога, меры были приняты из соображений безопасности. Все ответственные службы находились в режиме повышенной готовности.

Административным центром и крупнейшим городом УрФО является Екатеринбург. В состав округа входят 6 регионов: Свердловская, Челябинская, Тюменская и Курганская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Уральский ФО занимает первое место в России по запасам полезных ископаемых. Здесь сосредоточено около трети всех разведанных запасов нефти и значительная часть запасов природного газа страны.

Ранее сообщалось, что Украина угрожает армии России «логистическим локдауном».