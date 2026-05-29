Ракетную опасность объявили в девяти российских регионах

Таисия Лисковец/РИА Новости

Режим ракетной опасности введен в девяти регионах России. В региональных управлениях МЧС и органах власти сообщили, что оперативные службы переведены в режим полной готовности. Жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

В настоящее время ракетная опасность объявлена в Пермском крае, Курганской области, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области, Чувашии, Татарстане, Самарской и Тюменской областях.

В Самаре временно приостановили движение наземного общественного транспорта. Глава города Иван Носков заявил, что метро продолжает работу и открыто для укрытия населения. Детей, находившихся в детских садах, вместе с воспитателями перевели в укрытия.

В Чебоксарах жителей призвали не подходить к окнам. По словам главы города Станислав Трофимов, управляющим компаниям поручено открыть подвалы для укрытий.

Ранее Зеленский намекнул, что Запад мешает Украине производить ракеты.

 
