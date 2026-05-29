ВСУ нанесли более 100 артиллерийских ударов по курскому приграничью

Хинштейн: ВСУ 122 раза обстреляли Курскую область за сутки
Reuters

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 122 раза обстреляли из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Всего в период с 09:00 мск 28 мая до 09:00 мск 29 мая было сбито 105 вражеских беспилотников различного типа.

По словам Хинштейна, в результате атак пострадал один человек — механизатор из села Макеево Рыльского района.Медики диагностировали у 56-летнего мужчины закрытую черепно-мозговую травму, ранение груди, живота, его госпитализировали.

«Повреждены трактор, металлическая сетка и забор агрофирмы, полностью сгорел легковой автомобиль», — добавил курский губернатор.

В деревне Гирьи Беловского района фрагменты сбитого дрона повредили фасад и остекление дома, посечен автомобиль.

В Минобороны ранее сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 208 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. В министерстве уточнили, что беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в порту Темрюка произошел пожар после удара дрона.

 
