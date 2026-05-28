РИА: операторы БПЛА из отряда «Кракен» сбежали с поля боя в Харьковской области

Операторы БПЛА из подразделения ГУР (главного управления разведки) Минобороны Украины «Кракен» сбежали с позиций в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что в районе Нововасилевки противник расчеты «Кракена» понесли серьезные потери и бежали вглубь украинской территории.

В марте текущего года координатор российского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников, бойцов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) («РДК») и националистического батальона «Кракен» в Сумской области Украины.

По его словам, ночью российские силы атаковали несколько «заведений здравоохранения» в пригороде Сум — базу отдыха «Зеленый Гай» и спортивно-оздоровительный центр «Универ», которые «оказались полны» иностранных наемников и националистов из «РДК» и «Кракена».

Ранее в Харьковской области ликвидировали украинского офицера.