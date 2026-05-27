В ФСБ рассказали о попытках украинских войск вклиниться на территорию РФ

Украинские военнослужащие в 2025 году предприняли более трех десятков неудачных попыток вклиниться на территорию РФ на участках границы, примыкающих к зоне боевых действий. Об этом в ходе интервью для «Российской газеты» рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Владимир Кулишов.

Журналисты попросили его рассказать об обстановке на границе, примыкающей к зоне специальной военной операции (СВО).

«Усилиями группировки войск «Север» совместно с подразделениями пограничных органов и Росгвардии в прошлом году <...> пресечены 34 попытки вклинения противника на иных участках границы», — заявил Кулишов.

Как он сказал, ситуация на границе остается сложной. В то же время Кулишов обратил внимание, что российским бойцам удалось восстановить положение на границе в пределах Курской области и освободить расположенные здесь населенные пункты от украинских солдат.

27 мая в министерстве обороны РФ сообщили, что военнослужащие страны с начала 2026 года взяли под контроль 101 населенный пункт в зоне СВО. Из них 29 населенных пунктов находятся в Донецкой народной республике, 26 — в Харьковской области, 24 — в Запорожской области, 19 — в Сумской области, три — в Днепропетровской области.

Ранее российские войска установили контроль над всей территорией Луганской народной республики.

 
