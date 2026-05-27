Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В РФ хотят развивать оборонное сотрудничество с африканской страной

Замглавы МО РФ Осьмаков обсудил с коллегой из Сомали оборонное сотрудничество
Минобороны России

Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков и его сомалийский коллега Омар Али Абди провели рабочую встречу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

«В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере», — говорится в заявлении.

Кроме того, чиновники подтвердили взаимный интерес к укреплению военных связей Москвы и Могадишо. Также они отметили важность развития конструктивного диалога между двумя государствами.

По данным ведомства, на встрече царила атмосфера взаимопонимания. Состоявшиеся переговоры стали свидетельством дружественного характера отношений между РФ и Сомали, утверждается в публикации.

24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что африканские страны достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах. Как сообщил глава государства, страны Африки начинают играть все более значимую роль в решении вопросов международной повестки, и РФ придает большое значение упрочнению связей с ними.

Ранее российский лидер назвал одного из главных партнеров РФ в Африке.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!