На СВО погиб главарь банды «черных риелторов» с Кубани Михаил Литовка

На спецоперации погиб главарь ОПГ «черных риелторов» из Краснодарского края Михаил Литовка. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, после 11 лет заключения — в 2023 году — мужчина подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. По информации SHOT, примерно 1,5 года назад он погиб в зоне СВО, однако установить его личность смогли только сейчас.

16 лет назад Литовка вместе с сообщником поджигал дома, убивал людей и продавал чужую недвижимость по поддельным документам. Позже его отправили в колонию, однако в 2023 году он подписал контракт и ушел в штурмовую пехоту.

Следствие установило, что в 2010 году Литовка предложил подельнику зарабатывать на продаже домов жителей края, злоупотреблявших алкоголем. По версии правоохранителей, сначала сообщники устроили пожар в доме одной из жертв, а затем убедили владельца продать жилье. Чтобы не отдавать мужчине деньги за недвижимость, Литовка, как утверждало следствие, задушил его веревкой и сбросил тело в заранее выкопанную яму. После этого группа совершила еще несколько похожих преступлений.

В 2012 году участников банды задержали. Литовку приговорили к 18,5 года колонии строгого режима. При этом свою вину он не признал и в суде заявлял, что его оговорили.

Ранее в зоне СВО ликвидировали «астраханского душителя».

 
