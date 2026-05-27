Власти рассказали о повреждении 30 домов при ночном обстреле Севастополя

В Севастополе повреждены при ночном обстреле 30 домов и 45 машин

В результате ночной атаки на Севастополь были повреждены 30 частных и многоквартирных домом, 45 машин и музыкальный магазин. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Утром в среду комиссии приступили к подомовому обходу и работе с людьми, чьи дома, квартиры или машины пострадали в результате атаки ВСУ, рассказал он.

«Зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города. В муниципальные комиссии поступило 120 обращений (75 по квартирам и домам, 45 по автомобилям).

Губернатор подчеркнул, что самые большие повреждения получил многоквартирный дом на улице Ластовой, 7 — в квартирах выбило окна, повредило рамы и балконы, поврежден фасад.

Кроме того, точечные повреждения зафиксированы в домах на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-я Бастионная, Надеждинцев и на Столетовском проспекте, в СНТ «Парус-1», «Швейник» и «Таврия».

До этого Развожаев сообщал об ударе по зданию Южного управления Центрального банка.

