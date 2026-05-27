Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Власти рассказали о повреждении 30 домов при ночном обстреле Севастополя

В Севастополе повреждены при ночном обстреле 30 домов и 45 машин
Константин Михальчевский/РИА Новости

В результате ночной атаки на Севастополь были повреждены 30 частных и многоквартирных домом, 45 машин и музыкальный магазин. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Утром в среду комиссии приступили к подомовому обходу и работе с людьми, чьи дома, квартиры или машины пострадали в результате атаки ВСУ, рассказал он.

«Зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города. В муниципальные комиссии поступило 120 обращений (75 по квартирам и домам, 45 по автомобилям).

Губернатор подчеркнул, что самые большие повреждения получил многоквартирный дом на улице Ластовой, 7 — в квартирах выбило окна, повредило рамы и балконы, поврежден фасад.

Кроме того, точечные повреждения зафиксированы в домах на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-я Бастионная, Надеждинцев и на Столетовском проспекте, в СНТ «Парус-1», «Швейник» и «Таврия».

До этого Развожаев сообщал об ударе по зданию Южного управления Центрального банка.

Ранее четыре человека пострадали при атаке ВСУ на магазин в Курской области.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!