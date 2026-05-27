Шойгу назвал страну, в которой может появиться американское ядерное оружие

Шойгу: ядерное оружие может появиться в Австралии из-за ее участия в AUKUS

Ядерное оружие может появиться в Австралии из-за ее участия в военном партнерстве AUKUS (Австралия, Британия, США). Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на Международном форуме по безопасности, передает РИА Новости.

Он напомнил, что уже сейчас Япония и Южная Корея готовятся разместить на своей территории ядерное оружие США «со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями». Вслед за ними, считает чиновник, на такой шаг может решиться и Австралия.

Шойгу отметил, что Соединенные Штаты наращивают возможности группировки своих вооруженных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и делают ставку на развитие потенциала стран-союзников в рамках формируемых военно-политических альянсов.

До этого Шойгу заявил, что размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракет «Орешник» в Белоруссии заметно усилило сдерживающий эффект в отношении Запада.

Ранее в МИД заявили, что Россию как ядерную державу невозможно победить.