Хорватия планирует создать одну из самых сильных малых армий в Европе

Минобороны: у Хорватии появится сильнейшая в ЕС малая армия к 2030 году

Министр обороны страны Иван Анушич в эфире национального телевидения HRT заявил, что Хорватия планирует создать одну из сильнейших малых армий в Европе к 2030 году.

По словам министра, в хорватской армии в настоящее время проводится масштабная модернизация, включающая в себя приобретение новых систем противовоздушной обороны (ПВО), корветов, вертолетов Black Hawk, истребителей Rafale, систем HIMARS, танков, гаубиц и беспилотников хорватского производства.

«Цель состоит в том, чтобы к 2030 году Хорватия обладала одной из самых сильных малых армий в Европе», — подчеркнул Анушич.

Министр уточнил, что Хорватия модернизирует свои вооруженные силы, чтобы «быть готовой реагировать на любую угрозу».

10 марта украинское агентство УНИАН сообщало, что власти Хорватии возобновили обязательную военную службу спустя 17 лет.

В первый призыв будут набраны 800 молодых людей. Около половины из них пришли в армию добровольно, 10% призывников составляют женщины.

В будущем хорватские власти намерены ежегодно набирать и обучать 4000 молодых людей.

Официальный Загреб объяснил возобновление обязательного призыва российско-украинским конфликтом, а также ситуацией с безопасностью в Европе.

