Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Хорватия планирует создать одну из самых сильных малых армий в Европе

Минобороны: у Хорватии появится сильнейшая в ЕС малая армия к 2030 году
Mindaugas Kulbis/AP

Министр обороны страны Иван Анушич в эфире национального телевидения HRT заявил, что Хорватия планирует создать одну из сильнейших малых армий в Европе к 2030 году.

По словам министра, в хорватской армии в настоящее время проводится масштабная модернизация, включающая в себя приобретение новых систем противовоздушной обороны (ПВО), корветов, вертолетов Black Hawk, истребителей Rafale, систем HIMARS, танков, гаубиц и беспилотников хорватского производства.

«Цель состоит в том, чтобы к 2030 году Хорватия обладала одной из самых сильных малых армий в Европе», — подчеркнул Анушич.

Министр уточнил, что Хорватия модернизирует свои вооруженные силы, чтобы «быть готовой реагировать на любую угрозу».

10 марта украинское агентство УНИАН сообщало, что власти Хорватии возобновили обязательную военную службу спустя 17 лет.

В первый призыв будут набраны 800 молодых людей. Около половины из них пришли в армию добровольно, 10% призывников составляют женщины.

В будущем хорватские власти намерены ежегодно набирать и обучать 4000 молодых людей.

Официальный Загреб объяснил возобновление обязательного призыва российско-украинским конфликтом, а также ситуацией с безопасностью в Европе.

Ранее министр обороны Германии напомнил об обещании немцев не вести войны.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!