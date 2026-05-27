Минобороны сообщило о взятии двух населенных пунктов

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщило министерство обороны России, передает «Интерфакс».

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области», — говорится в заявлении Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Гранов в Харьковской области, добавили в ведомстве.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии у России пяти сценариев наступления с территории Белоруссии. Он поручил МИД и разведслужбам принять меры, чтобы повлиять на Минск. При этом Госпогранслужба Украины указывала на отсутствие признаков подготовки к атаке с этого направления. В Кремле обвинили Киев в подстрекательстве и нагнетании напряженности.

Ранее СМИ сообщили, что США и Украина могут за неделю узнавать об ударах России.