Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Севастополь подвергся налету украинских БПЛА

Развожаев: средства ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, уже сбито четыре БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Уже сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты», — написал он в полночь.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать безопасные места.

В 23:48 Развожаев предупредил о воздушной тревоге.

Предыдущая атака беспилотников ВСУ на Севастополь состоялась в ночь на 17 мая. Тогда Развожаев сообщал, что военные сбили 25 БПЛА. При этом обломки сбитого дрона повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города наблюдались перебои с электроснабжением.

Тогда губернатор отдельно отметил, что один из беспилотников был сбит в районе Кара-Кобы. Этот БПЛА был начинен большим количеством взрывчатки, уточнил Развожаев.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!