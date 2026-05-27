Севастополь подвергся налету украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Уже сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты», — написал он в полночь.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать безопасные места.
В 23:48 Развожаев предупредил о воздушной тревоге.
Предыдущая атака беспилотников ВСУ на Севастополь состоялась в ночь на 17 мая. Тогда Развожаев сообщал, что военные сбили 25 БПЛА. При этом обломки сбитого дрона повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города наблюдались перебои с электроснабжением.
Тогда губернатор отдельно отметил, что один из беспилотников был сбит в районе Кара-Кобы. Этот БПЛА был начинен большим количеством взрывчатки, уточнил Развожаев.
Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.