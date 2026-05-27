Севастополь подвергся налету украинских БПЛА

Развожаев: средства ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, уже сбито четыре БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Уже сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты», — написал он в полночь.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать безопасные места.

В 23:48 Развожаев предупредил о воздушной тревоге.

Предыдущая атака беспилотников ВСУ на Севастополь состоялась в ночь на 17 мая. Тогда Развожаев сообщал, что военные сбили 25 БПЛА. При этом обломки сбитого дрона повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города наблюдались перебои с электроснабжением.

Тогда губернатор отдельно отметил, что один из беспилотников был сбит в районе Кара-Кобы. Этот БПЛА был начинен большим количеством взрывчатки, уточнил Развожаев.

