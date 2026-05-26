Стало известно о ракетном ударе по поселку в Белгородской области

Шуваев: ВСУ 23 мая нанесли ракетный удар по поселку Борисовка
РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Борисовка в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

«Приехал в Борисовку, где вечером 23 мая ВСУ ракетными ударами, предположительно из РСЗО «Ольха», атаковали район поселка с мирными жителями», — написал он.

При атаке ранения получили девять человек, одного из них доставили в больницу.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Чаще всего они используют для этого беспилотники.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее НАТО назвали соучастником теракта в Старобельске.

 
