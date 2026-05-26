Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

НАТО создаст новую структуру для защиты стран Балтии от «нападения России»

Reuters: НАТО создаст новую структуру для защиты стран Балтии
Ints Kalnins/Reuters

НАТО усилит оборону восточного фланга за счет создания новой структуры для быстрой переброски сил в Латвию и Эстонию в случае войны с Россией, сообщили два знакомых с ситуацией источника Reuters.

Сейчас силы альянса во всех трех странах Балтии и северной Польше подчиняются единому многонациональному штабу в польском Щецине. Назначение второго корпуса для региона позволит НАТО наращивать «массу на скорости», компенсируя ограниченную стратегическую глубину и уязвимость Прибалтики.

Как пояснил один из военных чиновников, в полностью развернутом состоянии армейский корпус обычно управляет тремя дивизиями — от 40 до 60 тысяч военнослужащих. По его словам, в мирное время это будет лишь каркасная структура командования, но со всеми штатными специалистами: артиллерией, ПВО, медиками, чтобы при необходимости быстро развернуть войска.

Германия и Нидерланды по согласованию с НАТО достигли договоренности о передаче германо-нидерландского корпуса, базирующегося в Мюнстере, под оборону Латвии и Эстонии. Сделка преодолела последнее препятствие — нехватку корпусных войск, в частности в области дальнобойной артиллерии, ПВО, инженерных и медицинских подразделений. Вместе с другими партнерами Германия и Нидерланды займутся формированием этих сил.

Пока неясно, когда решение вступит в силу и сколько войск попадет под командование нового штаба.

Ранее ЕС решил выдать странам Прибалтики средства на обеспечение обороноспособности.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!