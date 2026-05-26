Системность — это не периодичность: в Кремле сообщили о частоте ударов по Киеву

Песков назвал исчерпывающим заявление МИД РФ о начале ударов по объектам в Киеве
В Кремле назвали «исчерпывающим» заявление МИД России о начале системных российских ударов по военно-промышленным объектам в Киеве. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Системность — это же не периодичность. Это не равно периодичности», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли российские силы наносить удары по украинской столице ежедневно.

Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве. Это станет ответом на удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы.

По данным ведомства, российские военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по объектам, связанным с производством и применением беспилотников. Речь идет о местах проектирования, сборки, программирования и подготовки БПЛА, которые используются «при содействии натовских специалистов». Также удары будут наноситься по центрам принятия решений и по командным пунктам. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

