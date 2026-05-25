ВСУ ночью направили на Россию около двух сотен дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны были ликвидированы над территориями 14 регионов страны. Целями Вооруженных сил Украины (ВСУ) были Белгородская, Брянская и Калужская области, а также Костромская, Курская и Липецкая. Кроме того, БПЛА уничтожены над Орловской, Смоленской и Рязанской областями. Беспилотники были в том числе обнаружены и уничтожены силами ПВО в Тверской, Тульской, Ярославской областях, а также в Московском регионе и Республике Крым.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов оценил эффективность российских систем противовоздушной обороны при отражении украинских атак среднем в 97%. Глава ведомства отметил, что в 2025 году противник увеличил количество атак на российские регионы. Если в начале года он в среднем задействовал 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц, то начиная с мая их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский пообещал увеличить дальность ударов по РФ. Он отметил, что расстояние по прямой составит более 1500 километров.

Ранее российский город защитили от «напасти» беспилотников с помощью иконы.