Осужденный за взятку экс-замглавы Кубани ушел на СВО и пропал

Осужденный за взяточничество бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции (СВО), пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах. По их словам, тело экс-чиновника не найдено, поэтому он еще может быть жив.

В декабре 2025 года Власова приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 90 млн рублей за взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Из материалов дела следует, что чиновник, курировавший стройку, узнал о незаконных вознаграждениях, получаемых гендиректором НАО «РСК КК» Василием Хейманом от субподрядчиков, и потребовал себе половину, а взамен пообещал обеспечивать бесперебойное финансирование работ.

Хейман заявил о вымогательстве в правоохранительные органы, и 18 мая 2024 года Власова задержали при получении 3 млн рублей. Экс-губернатор не признал вину: его защита настаивала, что прямых доказательств взятки нет, а записи разговоров с Хейманом содержат лишь общее обсуждение хозяйственных вопросов без требований или угроз.

Хейман проходил ключевым свидетелем по делу другого бывшего вице-губернатора Александра Нестеренко, который был арестован в мае 2025 года за злоупотребление полномочиями, и сам являлся обвиняемым во взятках. Он, как и Власов, отправился в зону СВО, после чего его дело приостановили.

Сергей Власов родился в 1991 году в Новгородской области, окончил Военно-космическую академию Можайского, работал в главном управлении строительства Кубани, а в декабре 2022 года стал вице-губернатором.

