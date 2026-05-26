ВС РФ зачистили от украинских солдат село в Сумской области

Российские военнослужащие установили контроль над селом Запселье в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Запселье полностью зачищено от сил противника», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что подразделения Вооруженных сил РФ в настоящее время активно наступают в Сумской области. Они продолжают операцию по созданию буферной зоны, уточнили авторы материала.

24 мая журналисты РИА Новости со ссылкой на бойца группировки российских войск «Север» с позывным «Алтай» написали, что танкисты ВС РФ сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. По данным агентства, операторы беспилотников засекли движение техники украинских войск в сторону переднего края. Далее они передали координаты цели экипажу танка Т-80 БВМ, члены которого продолжили наблюдение и впоследствии нанесли удар с применением осколочно-фугасного боеприпаса. В результате были ликвидированы более 10 солдат ВСУ, боеприпасы, материальные средства и бронеавтомобиль HMMWV американского производства.

Ранее командование ВСУ перед отправкой военных в Сумскую область предупредило, что никто из них не выживет.