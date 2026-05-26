Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

ВС РФ зачистили от украинских солдат село в Сумской области

Российские войска взяли под контроль Запселье в Сумской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие установили контроль над селом Запселье в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Запселье полностью зачищено от сил противника», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что подразделения Вооруженных сил РФ в настоящее время активно наступают в Сумской области. Они продолжают операцию по созданию буферной зоны, уточнили авторы материала.

24 мая журналисты РИА Новости со ссылкой на бойца группировки российских войск «Север» с позывным «Алтай» написали, что танкисты ВС РФ сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. По данным агентства, операторы беспилотников засекли движение техники украинских войск в сторону переднего края. Далее они передали координаты цели экипажу танка Т-80 БВМ, члены которого продолжили наблюдение и впоследствии нанесли удар с применением осколочно-фугасного боеприпаса. В результате были ликвидированы более 10 солдат ВСУ, боеприпасы, материальные средства и бронеавтомобиль HMMWV американского производства.

Ранее командование ВСУ перед отправкой военных в Сумскую область предупредило, что никто из них не выживет.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!