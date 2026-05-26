Нижегородский боец СВО выиграл суд против местных чиновников

С нижегородского минсоцполитики взыскали миллион рублей в пользу бойца СВО
Нижегородский районный суд обязал Министерство социальной политики региона выплатить участнику специальной военной операции 1 млн рублей. Такое решение принял Нижегородский районный суд.

Суд установил, что истец в период прохождения военной службы получил заболевание, впоследствии на основании заключения военно-врачебной комиссии был признан негодным к военной службе и исключен из списков части. По этой причине Минсоцполитики Нижегородской области отказало ему в выплате материальной помощи.

Военнослужащий подал в суд, который встал на его сторону, и признал его право на получение денежных выплат: с регионального Министерства в пользу бойца взыскали один миллион рублей.

Уточняется, что решение суда в законную силу не вступило.

До этого бывший омбудсмен Татьяна Москалькова доложила президенту РФ Владимиру Путину о том, что бойцы СВО не всегда получают выплаты своевременно. Она пояснила, что задержки чаще всего связаны с долгими решениями вопросов о направлении бойцов на военно-врачебную комиссию, а также с восстановлением документов, включая удостоверения участника и ветерана боевых действий.

Ране Путин освободил участников СВО от долгов по кредитам.

 
