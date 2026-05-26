Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Совбезе сообщили о глобальной сети западных биолабораторий

Совбез РФ: Запад продолжает создавать сеть биолабораторий по всему миру
Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные страны продолжают создавать по всему миру сеть закрытых биологических лабораторий. Об этом на открытии Международного форума по безопасности заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов, его цитирует ТАСС.

«Еще одной негативной тенденцией становится растущее использование химического и биологического оружия с целью оказания давления на независимые государства», — добавил он, отметив, что для этого западные страны продолжают создавать глобальную сеть биолабораторий.

До этого заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что из-за глобальной военно-биологической сети лабораторий, которую сформировали США по всему миру, настоящий зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой. По словам политика, США использовали другие страны как полигоны для своих биологических испытаний. В результате этого миллионы людей невольно становятся заложниками смертельно опасных угроз.

Военный эксперт Игорь Никулин в свою очередь сообщил, что на территории Украины была создана целая сеть закрытых лабораторий, модернизированных по программе минобороны США. По его словам, из документов, изъятых российскими военными в нескольких биолабораториях на освобожденных территориях, следует: местные специалисты собирали, изучали и искусственно усиливали возбудителей туберкулеза, обладающих высокой устойчивостью к антибиотикам.

Ранее МИД России отреагировал на проверку США биолабораторий на Украине.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!