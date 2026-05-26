Западные страны продолжают создавать по всему миру сеть закрытых биологических лабораторий. Об этом на открытии Международного форума по безопасности заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов, его цитирует ТАСС.

«Еще одной негативной тенденцией становится растущее использование химического и биологического оружия с целью оказания давления на независимые государства», — добавил он, отметив, что для этого западные страны продолжают создавать глобальную сеть биолабораторий.

До этого заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что из-за глобальной военно-биологической сети лабораторий, которую сформировали США по всему миру, настоящий зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой. По словам политика, США использовали другие страны как полигоны для своих биологических испытаний. В результате этого миллионы людей невольно становятся заложниками смертельно опасных угроз.

Военный эксперт Игорь Никулин в свою очередь сообщил, что на территории Украины была создана целая сеть закрытых лабораторий, модернизированных по программе минобороны США. По его словам, из документов, изъятых российскими военными в нескольких биолабораториях на освобожденных территориях, следует: местные специалисты собирали, изучали и искусственно усиливали возбудителей туберкулеза, обладающих высокой устойчивостью к антибиотикам.

