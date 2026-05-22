Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин сообщил в колонке для ТАСС, что на территории Украины была создана целая сеть закрытых лабораторий, модернизированных по программе минобороны США.

«На территории Украины функционирует сеть закрытых лабораторий, модернизированных по программе Агентства по уменьшению угрозы снижения военной угрозы (DTRA) Минобороны США. Донбасс был в непосредственной близости от зоны их потенциального влияния», — заявил эксперт.

Никулин также сообщил, что из документов, изъятых российскими военными в нескольких биолабораториях на освобожденных территориях, следует: местные специалисты собирали, изучали и искусственно усиливали возбудителей туберкулеза, обладающих высокой устойчивостью к антибиотикам.

В апреле Никулин рассказал «Газете.Ru», что из военно-биологических лабораторий на территории Украины исходят такие болезни, как африканская чума свиней (АЧС), корь, ботулизм, краснуха, бешенство и оспа обезьян. По его словам, страна фактически стала «биологической бомбой» как для России, так и для Европы.

