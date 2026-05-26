Директор ФСБ России предупредил о желании Запада подорвать страны СНГ

Коллективный Запад стремится к тому, чтобы остановить интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и подорвать страны — члены изнутри. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, передает РИА Новости.

Во вторник, 26 мая, глава ведомства принял участие в 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Запад рассчитывает заблокировать интеграционные процессы, подорвать страны СНГ изнутри, заставить народы забыть общую историю и стравить между собой, установить здесь свое господство», — отметил Бортников в ходе встречи.

В связи с этим он призвал объективно оценивать ситуацию и совместно защищать интересы государств — членов СНГ. По словам директора ФСБ, страны содружества связаны друг с другом куда сильнее, чем с иными внешними игроками.

15 апреля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой объявил, что республика официально выйдет из СНГ весной 2027 года. Комментируя ситуацию, в министерстве иностранных дел России предупредили, что отказ от членства в СНГ будет иметь негативные последствия для граждан Молдавии. В ведомстве пояснили, что Кишинев больше не сможет оставаться участником документов ограниченного состава.

Ранее политолог оценил решение Молдавии покинуть СНГ.