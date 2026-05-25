Пушилин: в результате украинской агрессии погибли семь человек, из них двое дети

В Донецкой народной республике в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли семь человек, двое из которых дети. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Еще 15 человек, включая четырех детей, получили ранения.

«Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших!» — написал он.

Пострадавшим оказывают помощь врачи. Пушилин пожелал им скорейшего выздоровления.

Также в результате атаки ВСУ повреждены четыре дома, четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, автобус городского маршрута, три автомобиля в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево и Дебальцево, Старобешевском и Новоазовском муниципальных округах, добавил глава региона.

25 мая командир дивизиона противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Сармат» рассказал, что российские морские пехотинцы группировки войск «Центр» сбили на территории Донецкой народной республики более 250 беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что расчет противовоздушной обороны «Костер» действует чрезвычайно эффективно и уже уничтожил 260 целей. В частности, «буквально вчера» его бойцы сбили пять или шесть беспилотников «Марсианин-2».

Ранее Путин заявил, что ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическую.