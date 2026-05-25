Российские морские пехотинцы уничтожили в ДНР более 250 беспилотников

Расчет ПВО российских морпехов сбил на Добропольском направлении 260 дронов
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские морские пехотинцы группировки войск «Центр» сбили на территории Донецкой народной республики более 250 беспилотных летательных аппаратов. Об этом РИА Новости рассказал командир дивизиона противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Сармат».

Он подчеркнул, что расчет противовоздушной обороны «Костер» действует чрезвычайно эффективно и уже уничтожил 260 целей. В частности, буквально вчера его бойцы сбили пять или шесть беспилотников «Марсианин-2».

«Сармат» отметил, что подразделение продолжает активно работать на передовой в зоне своей ответственности. Расчет регулярно отражает атаки украинских дронов на Добропольском направлении.

23 мая Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиабомб и 800 украинских беспилотников самолетного типа.

До этого стало известно, что в ночь на 23 мая силы ПВО сбили 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над Россией.

Ранее Путин заявил, что ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическую.

 
