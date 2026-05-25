Концерн «Калашников» представит новый скоростной беспилотник «Скат-220»

Концерн «Калашников» впервые представит свой новый высокоскоростной беспилотник «Скат-220» на Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза РФ, который пройдет с 26 по 29 мая в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

В компании отметили, что дрон создан на основе БЛА СКАТ 350 М, но «в отличие от него имеет меньший размах крыла – 2,20 м, и меньший вес — 12 кг, что позволяет ему достигать рекордных показателей по скорости — до 160 км/ч».

Летательный аппарат обладает высокой надежностью и долговечностью, может находиться в атмосфере более 150 минут и запускаться с катапульты.

В апреле концерн «Калашников» сообщил, что в России начались испытания высокоавтоматизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) территориальной противовоздушной обороны «Крона», предназначенного для борьбы с беспилотниками.

Этот ЗРК предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, инфраструктуры городов и объектов особой важности и спецгрузов.

Ранее «Ростех» сообщил о создании барражирующего боеприпаса большой дальности.