Российские ПВО уничтожили 14 украинских дронов в приграничье

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских дронов над тремя регионами страны за 12 часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей», — рассказали в военном ведомстве.

В ночь на 25 мая ВСУ направили на Россию около двух сотен дронов — силы ПВО сбили 173 украинских беспилотника над 14 российскими регионами. Целями ВСУ были Белгородская, Брянская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая области и другие регионы, в том числе Крым.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов оценил в 97% эффективность российских систем ПВО.

Ранее в ЕС заявили, что намерены принять «ответные меры» на залет украинских дронов в Прибалтику.