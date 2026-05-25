Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Российские ПВО уничтожили 14 украинских дронов в приграничье

ПВО РФ перехватили 14 украинских БПЛА над тремя российскими регионами
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских дронов над тремя регионами страны за 12 часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей», — рассказали в военном ведомстве.

В ночь на 25 мая ВСУ направили на Россию около двух сотен дронов — силы ПВО сбили 173 украинских беспилотника над 14 российскими регионами. Целями ВСУ были Белгородская, Брянская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая области и другие регионы, в том числе Крым.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов оценил в 97% эффективность российских систем ПВО.

Ранее в ЕС заявили, что намерены принять «ответные меры» на залет украинских дронов в Прибалтику.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!