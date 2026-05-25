Война США и Израиля против Ирана
Мины, обнаруженные на прибывшем в Россию судне, произведены в стране НАТО

ЦОС ФСБ РФ

Морские магнитные мины, обнаруженные на прибывшем из Бельгии в Россию газовозе «Аррхениус», были сделаны в одной из стран НАТО. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Масса каждого пластичного взрывчатого вещества, прикрепленного к судну, составляла около семи килограммов. По словам представителя СК, установка таких мин не могла произойти в территориальных водах РФ.

«Возбуждено уголовное дело», — сказала Петренко.

До этого в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что силовики предотвратили теракт на газовозе «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в Турцию.

При обследовании подводной части корпуса судна водолазы нашли в районе машинного отделения посторонние предметы, закрепленные на магнитах и имевшие признаки взрывных устройств. Специалисты взрывотехнической группы заключили, что эти предметы представляют собой взрывные устройства, выполненные по типу морских магнитных мин предположительно в одной из стран НАТО с использованием промышленных изделий.

Ранее ФСБ показала кадры прибывшего из Бельгии заминированного судна.

 
