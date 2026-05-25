Белоусову доложили о подключении подразделений ВС РФ к российской спутниковой связи

Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову о подключении подразделений БПЛА группировки войск «Восток» в российской спутниковой связи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Иванаев доложил главе российского военного ведомства о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки», — говорится в сообщении.

В марте Минобороны РФ сообщало, что обеспечило связь группировки «Восток» для наступления.

Специалисты Вооруженных сил России по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой коммуникации отечественного производства в зоне действия группировки войск «Восток». Специалистами было выбрано место, которое позволило бы скрытно установить комплект связи. Они развернули аппаратуру комплекта спутниковой связи, а также провели его маскировку. По словам механика с позывным Спайщик, спутниковая тарелка обеспечивает связь между подразделениями и командованием.

Ранее военный эксперт оценил положение ВС РФ без системы Starlink.