Пленный солдат ВСУ рассказал, как ездил на Майдан в 2014 году ради денег

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Даниэль Жарков рассказал РИА Новости, что в 2014 году несколько раз посещал Майдан в Киеве за денежное вознаграждение. Он отметил, что ему платили для того, чтобы создать видимость массовости.

«Поступило предложение легкого заработка денег. Как бы наша роль заключалась в том, что нас много», — рассказал собеседник агентства.

Пленный сообщил, что вместе с ним было много людей, которые приехали за деньги. С палаточным лагерем его группа почти не общалась. Они держались отдельно, гуляли и выпивали до утра.

«Стояли себе там, пили до утра, могли чисто показаться, что мы там есть, а на самом деле пойти на игровые автоматы», — признался украинец.

Боец уточнил, что получал за это 600-800 гривен в сутки.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что население страны за 12 лет, прошедшие с Майдана, сократилось с 45 млн до примерно 20 млн человек. По его словам, в дальнейшем население сократилось после потери Херсонской и Запорожской областей. Азаров отметил, что если добавить к этим цифрам естественную убыль, а также беженцев, то на Украине осталось порядка 20 млн человек, добавил он.

