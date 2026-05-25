Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Пленный украинец спустя 12 лет раскрыл правду о Майдане

Пленный солдат ВСУ рассказал, как ездил на Майдан в 2014 году ради денег
РИА «Новости»

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Даниэль Жарков рассказал РИА Новости, что в 2014 году несколько раз посещал Майдан в Киеве за денежное вознаграждение. Он отметил, что ему платили для того, чтобы создать видимость массовости.

«Поступило предложение легкого заработка денег. Как бы наша роль заключалась в том, что нас много», — рассказал собеседник агентства.

Пленный сообщил, что вместе с ним было много людей, которые приехали за деньги. С палаточным лагерем его группа почти не общалась. Они держались отдельно, гуляли и выпивали до утра.

«Стояли себе там, пили до утра, могли чисто показаться, что мы там есть, а на самом деле пойти на игровые автоматы», — признался украинец.

Боец уточнил, что получал за это 600-800 гривен в сутки.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что население страны за 12 лет, прошедшие с Майдана, сократилось с 45 млн до примерно 20 млн человек. По его словам, в дальнейшем население сократилось после потери Херсонской и Запорожской областей. Азаров отметил, что если добавить к этим цифрам естественную убыль, а также беженцев, то на Украине осталось порядка 20 млн человек, добавил он.

Ранее было названо условие для начала нового Майдана на Украине.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!