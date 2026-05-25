Ярославль подвергся массированному налету дронов

В Ярославле отражен массированный налет беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Атака на город была отбита силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. При отражении налета незначительное осколочное ранение получила женщина.

Ранее прекращенное движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

Губернатор подчеркнул, что на территории области могут находиться важные для следствия фрагменты дронов. Он призвал граждан не приближаться к ним и не пользоваться рядом с ними телефонами.

Евраев поблагодарил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов за слаженную и качественную работу.

24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки беспилотниками на территорию региона.

Ранее десятки БПЛА атаковали три российских области.