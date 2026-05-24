Военный эксперт оценил мощность ночного удара ВС РФ по Киеву

Полковник Матвийчук: Киев после мощного ночного удара до сих пор горит

Киев до сих пор горит после ночной атаки со стороны российских войск. Об этом в ходе беседы с журналистами aif.ru заявил отставной полковник, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, Вооруженные силы РФ били по объектам энергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины. В частности, были поражены столичные заводы «Алмаз» и «Арсенал», выпускающие электронику для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Жуляны и Борисполь — это аэродромы базирования военной авиации, склады с авиационными боеприпасами. В Белой Церкви — промышленная зона с выпуском продукции для ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») и военный аэродром», — добавил Матвийчук.

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, таким образом ответив на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ. Министерство обороны страны заявило, что целями стали предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса и авиабазы. Военнослужащие при выполнении боевых задач использовали ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер», «Циркон», а также БПЛА и крылатые ракеты наземного, воздушного, морского базирования.

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне произошедшего призвал США и Европу не оставлять его страны наедине с РФ. Как он сказал, Вашингтон и его союзники должны «принять решения».

Ранее в Верховной раде Украины призвали к миру после ночных взрывов в Киеве.