Губернатор Смоленской области рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ

Губернатор Анохин: в Смоленской области после атаки дронов загорелся дом

Средства ПВО, силы ВКС России и комплексы радиоэлектронной борьбы Минобороны РФ ночью 24 мая уничтожили и подавили три украинских беспилотника над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, после падения обломков одного из БПЛА загорелись дачный дом и хозяйственные постройки. Анохин уточнил, что серьезно пострадавших нет.

Возгорание уже ликвидировали экстренные службы, угрозы для соседних домов не возникло. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.

На места падения фрагментов других беспилотников направили оперативные службы.

Губернатор призвал жителей региона соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам дронов. Об обнаружении подобных предметов он рекомендовал сообщать по номеру 112.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России. Летательные аппараты уничтожили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее дрон ВСУ ударил по центру Луганска.