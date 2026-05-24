В российском регионе министры массово попросились на СВО

Демешин: в Хабаровском крае министры встали в очередь, чтобы их отправили на СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

В Хабаровской крае министры стоят в очереди с просьбой отправить их в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Дмитрий Демешин.

«У меня министры в очередь стоят с просьбой отправить их в зону специальной военной операции», — сказал он.

По словам главы региона, он не может отправить всех министров одновременно, поскольку кому-то надо выполнять свои прямые обязанности.

Демешин уточнил, что около полутора лет назад в Хабаровском крае создали добровольческое подразделение «Барс-Хабаровск», в котором в том числе служат и чиновники. В частности, в зоне боевых действий находится зампред правительства Хабаровского края и несколько глав муниципальных образований.

До этого депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич принял решение отправиться в зону СВО. Спикер парламента Александр Бельский напомнил, что Малькевич награжден орденом Мужества, а также обладает боевым опытом и с первых дней спецоперации на Украине помогает фронту и освобожденным районам. Спикер выразил уверенность, что опыт депутата и компетенции будут крайне востребованы на передовой.

Ранее депутат из списка Forbes ушел на СВО.

 
