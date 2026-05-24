Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

США хотят увеличить численность армии

Хегсет: США намерены увеличить численность армии в 2027 году
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

США планируют в 2027 году еще сильнее нарастить численность армии на фоне реформы Пентагона, которая должна помочь преодолеть проблемы с набором военных. Об этом заявил глава американского военного ведомства Пит Хегсет, выступая перед выпускниками академии Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк.

По его словам, армия США уже станет больше в следующем году, а затем ее численность продолжат увеличивать.

Хегсет также сообщил, что вооруженные силы США полностью выполнили план по набору рекрутов на 2026 год.

До этого сообщалось, что ВС США повысили возрастной порог для новобранцев сухопутных войск и упростили набор кандидатов с судимостями.

В марте издание Huffpost сообщило о недовольстве военных США из-за операции в Иране. По данным журналистов, некоторые военнослужащие, участвующие в этом конфликте, жалуются на уязвимое состояние, сильный стресс, разочарование и утрату иллюзий. Есть даже те, кто подумывают об увольнении из армии.

Ранее США предупредили об утрате военной мощи на долгие годы из-за Ирана.

 
Теперь вы знаете
Рост числа погибших при атаке на ЛНР, покушение на дочь Трампа и новые материалы Пентагона про пришельцев. Главное за 23 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!