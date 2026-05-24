США хотят увеличить численность армии

США планируют в 2027 году еще сильнее нарастить численность армии на фоне реформы Пентагона, которая должна помочь преодолеть проблемы с набором военных. Об этом заявил глава американского военного ведомства Пит Хегсет, выступая перед выпускниками академии Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк.

По его словам, армия США уже станет больше в следующем году, а затем ее численность продолжат увеличивать.

Хегсет также сообщил, что вооруженные силы США полностью выполнили план по набору рекрутов на 2026 год.

До этого сообщалось, что ВС США повысили возрастной порог для новобранцев сухопутных войск и упростили набор кандидатов с судимостями.

В марте издание Huffpost сообщило о недовольстве военных США из-за операции в Иране. По данным журналистов, некоторые военнослужащие, участвующие в этом конфликте, жалуются на уязвимое состояние, сильный стресс, разочарование и утрату иллюзий. Есть даже те, кто подумывают об увольнении из армии.

Ранее США предупредили об утрате военной мощи на долгие годы из-за Ирана.