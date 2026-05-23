На востоке Украины прогремели взрывы

В Изюмском районе Харьковской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в регионе сейчас действует воздушная тревога.

До этого в Киеве на фоне воздушной тревоги тоже прогремели взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в Telegram-канале, что столицу атаковали беспилотники. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит удар по Украине «Орешником».