Киев атаковали дроны, слышны взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги слышны взрывы, сообщает украинский телеканал ICTV.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в Telegram-канале, что столицу атаковали беспилотники. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

До этого президент республики Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные от западных партнеров о подготовке РФ удара с применением ракеты «Орешник». Политик отметил, что Киев проверяет информацию, полученную из США и стран Европы. Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

Посольство США в Киеве тоже выпустило предупреждение о возможной масштабной воздушной атаке в течение ближайших суток. Оно распространяется на всю территорию Украины. Посольство призвало американцев быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

