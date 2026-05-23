Дроны атаковали пять регионов России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над пятью регионами страны 11 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».
В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями.
Накануне украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске Луганской народной республики. Не выжили 18 человек, десятки пострадали. Пятиэтажное здание, в котором находилось 86 детей, обрушилось до второго этажа.
В городе также были повреждены административные здания, магазины и частные дома. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.
Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит удар по Украине с применением «Орешника».