Дроны атаковали пять регионов России

Силы ПВО за шесть часов уничтожили над пятью регионами России 11 дронов

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над пятью регионами страны 11 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями.

Накануне украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске Луганской народной республики. Не выжили 18 человек, десятки пострадали. Пятиэтажное здание, в котором находилось 86 детей, обрушилось до второго этажа.

В городе также были повреждены административные здания, магазины и частные дома. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит удар по Украине с применением «Орешника».