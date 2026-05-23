Украинский военком объяснила, зачем у мобилизованных забирают телефоны

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) забирают у мобилизованных телефоны из опасений, что те могут оказаться «российскими агентами». Об этом заявила представительница винницкого ТЦК, передает «Страна.ua».

По словам военкома, места, где мобилизованный проходит военно-врачебную комиссию, являются режимными и использование там мобильных телефонов «может влиять на безопасность других военнослужащих».

Пока этот мобилизованный «не выучен психологически», у сотрудников военкоматов нет гарантий, что он «не работает с представителями Российской Федерации и не может передать им координаты размещения военнообязанных», подчеркнула представитель ТЦК.

Такое заявление представители ТЦК сделали на фоне многочисленных жалоб из-за действий сотрудников ТЦК, пишут украинские СМИ.

До этого омбудсмен Дмитрий Лубинец, который занимался расследованием работы центров комплектования, заявил, что отъем мобильных телефонов со стороны работников ТЦК является незаконным действием.

Ранее стало известно, что на Украине от мобилизации забронировано 1,37 млн работников.