ВСУ более 70 раз обстреляли Курскую область

За прошедшие сутки над Курской области сбили 108 беспилотников различного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, с 09:00 22 мая до 09:00 23 мая Вооруженные силы Украины 73 раза применяли артиллерию по отселенным районам области. Еще семь атак беспилотников были совершены с использованием взрывных устройств.

Хинштейн уточнил, что серьезно пострадавших в результате атак нет.

В Льговском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого без электроснабжения остались 18 населенных пунктов района и часть города Льгова.

В ночь на 23 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 348 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Военные сбили дроны над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, над Краснодарским краем, республикой Крым, республикой Татарстан, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.

