Бывший американский разведчик и военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Sabby Sabs заявил, что США и их союзники должны как можно скорее подтолкнуть Киев к признанию поражения в конфликте.

По его мнению, это поможет избежать угрозы ядерной войны. Риттер обратил внимание на прошедшие в Белоруссии масштабные учения по применению ядерного арсенала, переданного республике Россией. На этом фоне, по словам аналитика, украинская сторона продолжает совершать ошибки.

Эксперт выразил мнение, что Украина не сможет одержать победу в конфликте. Он также заявил, что вместо признания поражения Киев пытается использовать ситуацию против России.

До этого генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с «разрушительными последствиями», если решит применить ядерное оружие для удара по Украине во время совместных учений с Белоруссией.

Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России провели учение по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны. В ходе учения будут прошли мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач нескольких соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.

Ранее более половины украинцев выступили за компромисс на переговорах с Россией.