Жительница Старобельска сгорела, когда пыталась убежать от атак ВСУ

Девушка сгорела во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местного жителя.

Он рассказал, что девушка выбежала из здания на улицу.

«До середины асфальта добежала, прилет был, она сгорела от волны взрывной», — вспомнил источник агентства.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали атаку примерно в 23:00 мск. При этом основные удары были нанесены около 1:00 мск.

Старобельск подвергся атаке БПЛА в ночь на 22 мая. Целями стали учебный корпус и общежитие местного колледжа. В результате ударов здание общежития частично обрушилось. Как заявил президент России Владимир Путин, в результате налета погибли шесть человек. Еще 39 человек получили травмы, 15 человек считаются пропавшими без вести.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. В министерстве иностранных дел РФ заверили, что все виновные будут наказаны. Также там обратили внимание, что в атакованном здании находились учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет — они никогда не участвовали и не могли участвовать в боевых действиях на Украине.

Ранее российские военнослужащие ударили по позициям ВСУ снарядами с надписью «За Старобельск».

 
