На Украине завели дело на сотрудников ТЦК, избивших ветерана

Полиция Киева завела уголовное дело на сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), избивших ветерана. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По версии следствия, ветеран получил травмы во время конфликта с военнослужащими ТЦК и представителями Добровольческого формирования территориальных общин (ДФТГ — это военизированный добровольческий отряд, создаваемый из местных жителей для охраны порядка). Инцидент произошел в Шевченковском районе Киева. По данным ведомства, потерпевшему выдали направление на судмедэкспертизу, чтобы определить степень тяжести травм. Расследование продолжается.

До этого украинское издание УНИАН сообщало, что сотрудники ТЦК вымогали у мужчины $30 тыс., затолкав и избив его в микроавтобусе. По информации источника, военные силой затащили ветерана в машину, избили и, угрожая оружием, требовали деньги. В ситуацию вмешалась Служба безопасности Украины, после чего сотрудников ТЦК задержали.

Всеобщая мобилизация на Украине объявлена в конце февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. В соцсетях регулярно появляются видео принудительной мобилизации и столкновений с сотрудниками военкоматов. Из-за острой нехватки личного состава в армии участились рейды в общественных местах.

Ранее сотрудники ТЦК избили 72-летнюю женщину.