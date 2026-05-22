В Минобороны Белоруссии дали негативный прогноз по военно-политической обстановке

Тенденций к нормализации военно-политической обстановки в мире и вокруг Белоруссии в ближайшее время нет. Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Военно-политическая обстановка продолжает оставаться напряженной, отметил глава Минобороны республики.

«А исходя из прогноза ее развития, тенденций к нормализации в среднесрочной перспективе не предвидится», — сказал он.

По его словам, такой прогноз обусловлен агрессивной политикой стран «коллективного Запада» и ближайших соседей, которые продолжают увеличивать военные бюджеты, закупать технику и вооружение, возводить вдоль границ Белоруссии заборы, строить полигоны и проводить учения.

Министр заявил, что российско-украинский конфликт «подпитывается» при их непосредственном участии.

Минск делает все необходимое, чтобы вооруженные силы оставались в боеспособном состоянии и были готовы выполнить поставленные задачи адекватно в складывающейся обстановке, добавил Хренин.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Киева «есть способность превентивно работать» в отношении российских регионов и Белоруссии, откуда может исходить угроза для Украины. По его данным, Москва готовит наступление с белорусской территории.

Ранее МИД Белоруссии заявил Литве протест из-за беспилотника.