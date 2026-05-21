В польском Жешуве заметили наплыв санитарных самолетов

В последние дни в польский Жешув прибывало нетипично много самолетов санитарной авиации стран НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Вчера в аэропорту зафиксировали спецборт Learjet 35A немецкой медицинской службы DRF Luftrettung. За два дня до этого туда прилетала польская летающая реанимация Learjet 75, а также Boeing 737-783 — специализированный летающий госпиталь авиакомпании SAS», — говорится в публикации.

По мнению военкоров, такая концентрация эвакуационной авиации на ключевом логистическом хабе Североатлантического альянса указывает на экстренный вывоз серьезно пострадавших.

21 мая в Минобороны РФ рассказали об ударах российских войск по центру подготовки специалистов беспилотных систем на территории Украины.

В ведомстве заявили, что ВС РФ также поразили цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров для ВСУ. Кроме того, удары пришлись по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Ранее Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Славянском направлении в ДНР.

 
