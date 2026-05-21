Песков переадресовал вопрос о якобы уничтожении российских операторов БПЛА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга переадресовал Минобороны РФ вопрос о якобы ударе украинской армии по пункту подготовки операторов БПЛА с курсантами из Донецкой народной республики (ДНР).

«Нет, не могу прокомментировать. Такие вопросы нужно адресовывать в наше оборонное ведомство», — сказал Песков журналистам.

До этого в сети распространилась информация, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы уничтожили российский пункт подготовки БПЛА и 65 курсантов в нем. Минобороны официально не подтверждало эту информацию.

21 мая министерство обороны России сообщило об ударах российских войск по центру подготовки специалистов беспилотных систем на территории Украины. Кроме того, ВС РФ поразили цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия и безэкипажных катеров украинской армии. Удары также пришлись по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. В ведомстве уточнили, что всего за сутки удары были нанесены по объектам ВСУ в 148 районах.

Ранее Путин сравнил потери России и Украины.