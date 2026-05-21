Появилось видео работы нового зенитного комплекса с ИИ против дронов ВСУ

Для борьбы с украинскими беспилотниками начали использовать новый 30-мм зенитный артиллерийский комплекс. Видео с работой комплекса опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На опубликованных кадрах видно, как комплекс отражает атаку украинских беспилотников типа «Лютый». Съемка велась от лица системы наведения в темное время суток. Благодаря связке тепловизора и ИИ установка способна обнаруживать, сопровождать и поражать дроны даже ночью.

Между открытием огня и уничтожением цели проходят считаные секунды. После попадания снарядов беспилотники загораются и начинают разрушаться в воздухе.

Система оснащена радиолокационной станцией, тепло-телевизионными оптическими модулями и элементами искусственного интеллекта. По данным канала, российская промышленность уже наладила выпуск современных 30-мм зенитных установок.

Комбинация радиолокационной станции и тепло-телевизионной системы позволяет комплексу работать при любой погоде и в любое время суток, включая туман, дым и полную темноту. У подобных артиллерийских систем есть важное преимущество перед зенитными ракетными комплексами — стоимость выстрела. Один 30-мм снаряд обходится значительно дешевле ракеты ПВО. Даже если для уничтожения дрона требуется несколько попаданий, такие системы остаются более экономичным средством борьбы с массовыми атаками сравнительно дешевых беспилотников.

