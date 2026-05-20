В Минобороны поделились деталями ядерных учений ВС РФ в Белоруссии

Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в рамках учений на территории Белоруссии отработали приведение соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности к применению ядерного оружия. Об этом сообщило министерство обороны РФ в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, в рамках учений была обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения на позиции ракетных бригад. Также личный состав российской армии выполняет учебно-боевые задачи по снаряжению специальными боеприпасами и подготовки к пускам ракетных комплексов «Искандер-М».

Всего к учениям привлечено более 64 тысяч человек личного состава, свыше 7,8 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.

19 мая Минобороны РФ сообщило о начале учений российской армии по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны. Они проходят на территории Белоруссии в период с 19 по 21 мая. Главной целью учений является проверка уровня подготовки руководящего и оперативного состава, а также улучшение их навыков и отработка управления войсками в ходе сдерживания потенциального противника.

Ранее на Западе испугались действий ВС России в Белоруссии.

 
