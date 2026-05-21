Захарова: Киев открыто радуется из-за охоты ВСУ на женщин и детей в России

Киевский режим открыто выражает радость из-за развязанной украинскими военными охоты на женщин, детей, стариков и социальные учреждения на территории России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На Банковой открыто выражают буквально радость по поводу развязанной боевиками ВСУ охоты на женщин, детей, стариков», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Владимир Зеленский цинично похваляется перед своими зарубежными «хозяевами» совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами.

»[Зеленский ] заявляет о новых, <...>, дальнобойных санкциях в отношении России, ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта», — добавила Захарова.

20 мая Зеленский заявил, что Украина готовится к расширению географии «дальнобойных санкций» в виде ударов по территории России.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев в свою очередь предположил, что эти высказывания украинского лидера были адресованы спонсорам из Европы.

Ранее в России допустили удар по Латвии из-за новых угроз Украины.