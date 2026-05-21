Российские бойцы используют трофейные гексакоптеры против ВСУ

Российские военнослужащие используют трофейные украинские гексакоптеры для уничтожения противника. Об этом ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности командира технико-эксплуатационной части 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Резец».

«Одним из немаловажных направлений нашей работы — это работа с трофейными дронами, в том числе и с тяжелыми дронами типа Vampire, или, как их в простонародье называют, — «Баба-Яга»», — отметил собеседник агентства.

По словам «Резца», российские бойцы приносят эти дроны достаточно в большом количестве: специалисты собирают из нескольких трофейных беспилотников противника один и отправляют обратно на фронт для использования против вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он также уточнил, что особенности восстановления тяжелых беспилотников зависят от того, каким образом он был сбит. Так, если дрон сбили стрелковым оружием, то работы немного, а если ПВО, то от аппарата мало что остается, поэтому «приходится из двух-трех и порой четырех экземпляров делать один рабочий».

«Резец» добавил, что комплектующие для восстановления гексакоптеров противника печатаются на 3D-принтере.

