Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В США назвали количество американских кораблей с лазерным оружием

War Zone: лазерное оружие имеется на борту девяти американских кораблей
commons.wikimedia.org (Public Domain)

Девять американских боевых кораблей имеет на борту лазерное оружие. Об этом, ссылаясь на неназванного представителя Военно-морских сил США, сообщает интернет-издание The War Zone.

При этом собеседник издания отказался обсуждать подробности использования лазерных систем и не ответил на вопрос, применялись ли они в ходе боевых действий против Ирана.

В материале отмечается, что на большинстве из девяти кораблей установлен лазер низкой мощности, рассчитанный на выведение из строя электронных и оптических приборов, камер и датчиков. Лишь эсминец USS Preble оборудован лазерной системой HELIOS мощностью 60 киловатт, которая способна сбить небольшие беспилотные летательные аппараты и нанести повреждение борту быстроходного катера.

В настоящее время в операции против Ирана принимают участие два американских корабля, оснащенных лазерным оружием.

9 апреля сообщалось, что российский боевой лазер LazerBuzz во время эксперимента успешно сбил беспилотник самолетного типа на расстоянии 1,5 км.

Ранее Лукашенко рассказал о белорусском боевом лазере.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!