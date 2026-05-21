В США назвали количество американских кораблей с лазерным оружием

Девять американских боевых кораблей имеет на борту лазерное оружие. Об этом, ссылаясь на неназванного представителя Военно-морских сил США, сообщает интернет-издание The War Zone.

При этом собеседник издания отказался обсуждать подробности использования лазерных систем и не ответил на вопрос, применялись ли они в ходе боевых действий против Ирана.

В материале отмечается, что на большинстве из девяти кораблей установлен лазер низкой мощности, рассчитанный на выведение из строя электронных и оптических приборов, камер и датчиков. Лишь эсминец USS Preble оборудован лазерной системой HELIOS мощностью 60 киловатт, которая способна сбить небольшие беспилотные летательные аппараты и нанести повреждение борту быстроходного катера.

В настоящее время в операции против Ирана принимают участие два американских корабля, оснащенных лазерным оружием.

9 апреля сообщалось, что российский боевой лазер LazerBuzz во время эксперимента успешно сбил беспилотник самолетного типа на расстоянии 1,5 км.

